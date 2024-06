Weszli na dach jadącego autobusu. Nowe niebezpieczne wyzwanie

- Jeżdżę 36 lat i kiedyś czegoś takiego nie było. Łapali się czasem z tyłu wozu na zderzaku, człowiek nawet nie zauważył, ale to co teraz robią, to przechodzi moje wszelkie wyobrażenia jako kierowcy, to jest niedopuszczalne - przekazał Polsat News pan Andrzej, kierowca autobusu ze Szczecina.