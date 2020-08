Wesele obostrzenia. Znane są nowe reguły organizacji wesel. Rząd wprowadził zmiany

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu dojdzie do zmian w organizacji wesel i innych uroczystości rodzinnych. W dziewiętnastu powiatach liczba gości zostanie ograniczona. Dotyczy to powiatów, w których sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza w Polsce. Z obawy o ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa rząd zdecydował się na zmiany w obostrzeniach.

- Ograniczenie liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej, do 50 proc. miejsc siedzących, ograniczone zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych, m.in. weselach. W strefie czerwonej do 50, a w żółtej - do 100. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.