Wesele inne niż wszystkie. Miała dosyć 20 lat czekania

Wesele odbyło się w zabytkowej rezydencji Harvest House w Felixstowe. - To był pierwszy raz, kiedy organizowałam wesele bez pana młodego i to było fantastyczne - przyznała w rozmowie z "The Sun" organizatorka wesel i jednocześnie przyjaciółka pani Wilkinson Katherine Cresswell. - Sarah i ja przyjaźnimy się od około 25 lat, więc byłam zachwycona, że zostałam o to poproszona. Ceremonie takie jak ta są piękne i myślę, że więcej osób powinno mieć śluby w pojedynkę. To wszystko wiąże się z miłością i troską o siebie. Chodzi o to, aby nie polegać na nikim innym, kto przyniesie ci szczęście i spełnienie.