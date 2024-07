Wendy’s kontynuuje międzynarodową ekspansję i ogłasza plany wejścia na nowe rynki europejskie

W 2021 roku Wendy’s ponownie zawitała do Wielkiej Brytanii, tworząc bazę do przyszłej ekspansji w Europie. Spółka przewiduje, że do końca roku liczba restauracji w jej brytyjskiej sieci wzrośnie aż do 50, a w planach ma już też dalszą rozbudowę do 400 lokali. Wendy’s wspólnie z franczyzobiorcami cały czas zwiększa aktywność na rynku brytyjskim - także na północy kraju, gdzie latem otwiera restaurację w Liverpoolu. Aby móc rozwijać się w całej Europie, spółka zainwestowała też znaczne środki lokalnie, m.in. w sprawny łańcuch dostaw, regionalne zespoły operacyjne oraz współpracę z najlepszymi agencjami marketingowymi i kreatywnymi.