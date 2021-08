Weiss: Sprawę reprywatyzacji trzeba załatwić

Do nowego prawa odniósł się w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

- To nie jest dobre - komentował. - Europa prowadzona jest na podstawie praw człowieka i prawa do mienia – to podstawowa kwestia w kulturze europejskiej. Polska jako naród i państwo ma problem z całą Europą. Któryś z dziennikarzy mówił, że Izrael nie może za bardzo naciskać na Polskę w tej sprawie, ponieważ Polska jest jednym z nielicznych przyjaciół Izraela w Europie i na świecie, a Izrael potrzebuje polskiego przyjaciela w różnych instytucjach politycznych. To nie jest prawda, to wygląda całkiem inaczej.