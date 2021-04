Węgry. Burza po wypowiedzi Donalda Tuska

Wszystko zaczęło się od wpisu Donalda Tuska na Twitterze. Szef Europejskiej Partii Ludowej (EPL) zwrócił uwagę na to, że Węgry i Polska biją tragiczne rekordy w liczbie nowych zakażeń koronawirusem i zgonów na COVID-19.

"Upolitycznienie zgonów". Węgry reagują na słowa Tuska

W podobnym tonie wypowiedział się europoseł współrządzącej na Węgrzech Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej Gyoergy Hoelvenyi. Polityk zaznaczył, że na ofiary śmiertelne COVID-19 to nie element rozgrywki politycznej. - Co pan zrobił, by Europa dysponowała jak największą liczbą szczepionek? - zapytał europoseł.