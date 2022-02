Według ekspertyzy KO Paweł Kukiz może być członkiem komisji śledczej

Ekspertyza KO: Kukiz może być członkiem komisji śledczej

Jak powiedział PAP Kukiz, a jego słowa potwierdził także wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, podczas ubiegłotygodniowego spotkania przedstawicieli opozycji, to szef klubu KO Borys Budka wziął na siebie sporządzenie ekspertyzy, która miałaby wykazać, czy lider Kukiz'15 może być jej szefem. Chodzi o zapis w ustawie o komisji śledczej, że w skład komisji śledczej może wchodzić do 11 członków i powinien on odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności. Z informacji PAP wynika, że Budka przesłał Kukizowi ekspertyzę w czwartek wieczorem, choć miała być dostarczona zaraz po zeszłotygodniowym spotkaniu.