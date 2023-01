Wędkarz złowił rozczłonkowane zwłoki. Makabryczne odkrycie w Hamburgu

Według informacji przekazanych przez "BILD", zwłoki rozczłonkowano w innym miejscu. Trwają ustalenia, do ilu osób należały znalezione fragmenty ciała. Po zakończonej akcji policyjnej zostały one przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie mają zostać poddane badaniom. Równolegle policja szczegółowo przygląda się wszystkim sprawom dotyczącym zaginionych kobiet.