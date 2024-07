We Włoszech turyści przewracali się na ulicach. "Te wakacje to jakiś koszmar"

W sezonie wakacyjnym do Włoch jeżdżą liczne pielgrzymki. Pani Lidia i pan Tomasz z Krosna jak co roku wybrali się na wyjazd autokarem do Watykanu. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznają, że to ich ostatni taki wyjazd. - Mamy już 70 lat i odczuliśmy to mocno na tym wyjeździe. Temperatury były zabójcze. Skwar na ulicach już od 8 rano - wspomina pan Tomasz.