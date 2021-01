We Włoszech akcja "Ja otwieram"

Obecnie aż w pięciu regionach: Lombardii, Wenecji, Emilii-Romanii, Kalabrii i na Sycylii lokale gastronomiczne mają zakaz obsługiwania klientów przy stolikach. W pozostałych regionach restauracje są otwarte do godz. 18. To właśnie w tych miejscach restauratorzy zamierzają złamać przepisy, serwując posiłki do późnych godzin.