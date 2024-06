Wchodzą do gry. Pierwsza taka wizyta od 24 lat

- To najbardziej niebezpieczne dla Korei Południowej, bo to oznacza, że Północ wychodzi z izolacji i jest wciągana w globalny łańcuch dostaw, co powiększa pole manewru reżimu Kimów. Pamiętajmy, że to pierwsza wizyta Putina w Korei od 24 lat na tak wysokim szczeblu. To pokazuje skalę tego, jak bardzo Korea Północna była odcięta od świata. Do tej pory (Putin - przyp. red.) nie widział potrzeby, żeby się tam zjawić. To pokazuje, że cena Korei Północnej wzrosła i ma teraz coś do zaoferowania - mówi autor książki "Biznes w Chinach".