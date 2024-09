Ważny apel ws. powodzi. Tego nie wolno robić!

- Jesteśmy po spotkaniu z Tauronem, który będzie spuszczał wodę ze zbiornika Lubachów, a ze zbiornika przed Mietkowem będzie dokładał wody. Ale przygotowaliśmy Mietków na to, że przyjmie wodę z Lubachowa i ten odpływ, który zostanie puszczony nie powinien zagrozić. On będzie utrzymywany na tym samym poziomie co dotychczas - zaznaczyła.