Ważne zasady dla wczasowiczów. Musisz wiedzieć przed wakacjami

Czy zatem nocowanie w aucie jest legalne? Jakie są zasady?

Co to oznacza, że można spać w samochodzie tylko podczas postoju? Przede wszystkim, chodzi o to, że takie działanie jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie jest dobrze decydować się na nocowanie w samochodzie na poboczu drogi lub w lesie, które nie są terenami campingowymi.