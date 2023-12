Ważna zapowiedź Putina. "To najbardziej wiarygodna obietnica przyszłości Rosji"

Jak co roku Władimir Putin zwrócił się w noworocznym orędziu do obywateli Rosji. Tradycyjnie przemawiał poza murami Kremla, a całe wystąpienie zamknęło się w ok. czterech minutach - poinformowała rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti. Pierwszymi odbiorcami mieli być mieszkańcy Kamczatki, którzy powitanie nowego roku mają już za sobą.