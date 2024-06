Ważna informacja dla kierowców. Pojawią się w niedzielę w nocy

Prognozowana wysokość opadów, głównie w czasie burz to miejscami od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st.C. do 25 st.C., chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich - od 18 st.C. do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na północy miejscami północny. Podczas burz możliwe będą lokalne porywy do 75 km/h. W Sudetach porywy do 75 km/h, w Beskidach do 55 km/h.