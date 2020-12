Wawrowice. Atak na strażaka podczas gaszenia pożaru

Pożar budynku gospodarczego we wsi Wawrowice w woj. warmińsko-mazurskim wybuchł w poniedziałek wieczorem, a z płonących zabudowań udało się wyprowadzić niemal 300 zwierząt - relacjonuje nowemiasto.dlawas.info. Podczas trwającej do rana akcji gaśniczej doszło do incydentu.