Wawel: słodycze dla szpitali, komputery dla uczniów

- Pragniemy podziękować pracownikom ochrony zdrowia za ich pracę, codzienne zaangażowanie i oddanie w niesieniu pomocy pacjentom oraz potrzebującym. W tej niezwykle trudnej sytuacji jesteśmy pod wielkim wrażeniem ich ogromnego zaangażowania i chcemy, by wiedzieli, że nie są sami. Mamy nadzieje, że słodkości pozwolą choć na chwilę oderwać się od trudów dnia codziennego i dodadzą im energii do dalszego działania - skomentował Tomasz Schimscheiner, Prezes Fundacji Wawel z Rodziną.

Produkty trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie - fundacja „Wawel z Rodziną” w minionych latach współpracowała już z oddziałami dziecięcymi obu szpitalnych placówek. Słodycze przekazano także do Wojskowego Szpitala w Krakowie i do Szpitala w Myślenicach – to placówka najbliższa zakładowi produkcyjnemu firmy w Dobczycach. W ramach podziękowania dla lekarek i lekarzy, ratowników, pielęgniarek oraz wszystkich zaangażowanych na co dzień w niesienie pomocy potrzebującym, Wawel łącznie przekazał ponad tonę słodyczy.