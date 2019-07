Watykan. Papież wygłosił “żarliwy apel” o pomoc uchodźcom

Papież Franciszek poruszył temat kryzysu uchodźczego podczas niedzielnej modlitwy Anioła Pańskiego. Tym razem miał szczególny apel do wspólnot międzynarodowych.



- Z bólem przyjąłem wiadomość o dramatycznej katastrofie morskiej, do jakiej doszło w minionych dniach na Morzu Śródziemnym, gdzie życie straciły dziesiątki migrantów, wśród nich kobiety i dzieci - zwrócił się Franciszkiem do wiernych na placu Świętego Piotra. Każdej niedzieli wierzący gromadzą się w Watykanie, żeby wspólnie modlić się z papieżem.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Franciszek nawoływał do wzięcia odpowiedzialności za życie migrantów.

“Bezpieczeństwo oraz godność” uchodźców

- Ponawiam żarliwy apel o to, by wspólnota międzynarodowa podjęła szybkie i zdecydowane działania, aby uniknąć powtórzenia się podobnych tragedii i by zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo oraz godność - mówił Franciszek. Zachęcił zebrane osoby do wspólnej modlitwy w intencji osoby, które zginęły w katastrofie.