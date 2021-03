Watykan. Papież: mafie wykorzystują pandemię, by się bogacić

Podczas audiencji w bibliotece Pałacu Apostolskiego papież Franciszek przypomniał, że "dzisiaj we Włoszech obchodzony jest dzień pamięci i zobowiązań ku czci niewinnych ofiar mafii". - Są one obecne w różnych częściach świata i wykorzystując pandemię, wzbogacają się poprzez korupcję - mówił.

W swojej homilii Franciszek nawiązał również do swoich poprzedników. - Święty Jan Paweł II piętnował ich kulturę śmierci, a Benedykt XVI potępił je jako drogi śmierci. Te struktury grzechu, struktury mafijne, sprzeczne z Ewangelią Chrystusa mylą wiarę z bałwochwalstwem - przekonywał papież.

Odniósł się też do przypadającego w poniedziałek Światowego Dnia Wody. Zdaniem Franciszka zachęca on do rozmyślania nad tym "wspaniałym i niezastąpionym darem Boga".