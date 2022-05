"Washington Post": Szojgu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za klęskę w Ukrainie

Jednak to on ma być odpowiedzialny za stan rosyjskiej armii. Po objęciu stanowiska ministra obrony postawił na PR, zamiast prawdziwej reformy - twierdzą analitycy zajmujący się rosyjskimi siłami zbrojnymi, z którymi rozmawiała gazeta. Zmiana ta zwiększyła zaufanie Rosjan do sił zbrojnych, co pomogło Szojgu zdobyciu pozycji politycznej, odbyło się to jednak kosztem profesjonalizacji armii.