"Washington Post": Obrona każdego centymetra terytorium NATO. "Pracujemy nad tym"

Jak wspomina "The Washington Post", ta strategia ma jeszcze trochę luk. Jedną z nich jest mobilność jednostek. - Bycie szybszym niż Rosjanie w dotarciu do krytycznego miejsca to jedyny wskaźnik, który ma znaczenie dla skutecznego odstraszania, a my wciąż nie możemy tego zrobić - powiedział emerytowany generał broni Ben Hodges, były dowódca amerykańskich wojsk w Europie.