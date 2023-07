Warzywa, owoce i produkty mleczne dla uczniów w całej Polsce

Jednym z ostatnich działań promujących "Program dla szkół" jest plebiscyt "MUZYCZNE WYZWANIA CHRUMASA", w ramach którego dzieci mogły zaprezentować swój talent wokalny i instrumentalny, wysyłając swoje autorskie piosenki do oceny jury. Najlepsze utwory były wybierane w głosowaniu internetowym, a laureaci II etapu plebiscytu zostali zaproszeni do nagrania profesjonalnych teledysków do swojego utworu w studio TVP, które były emitowane na antenie TVP2 i TVP ABC od 18 maja. Głosowanie internetowe trwało do 5 czerwca, wyniki zostały ogłoszone 7 czerwca. Zwyciężył utwór "Rap jarskich nawyków" w wykonaniu uczniów z klasy 3. Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Warszawie w składzie: Igor Główka, Franciszek Czajko, Fryderyk Gorczyca i Leon Szczuciński.Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.