Warunki łagodzenia obostrzeń. Minister zdrowia o zmianie kryteriów

We wtorek poinformowano o 13 227 nowych zakażeniach koronawirusem i 644 osobach, które zmarły. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił we wtorek rano, że to jednak nie wszystkie parametry oceniane teraz przez władze. - Teraz, kiedy mamy apogeum trzeciej fali w szpitalach, patrzymy na liczbę zajętych łóżek, to jest dominujący element i on będzie decydował, czy jest jakaś przestrzeń do luzowania - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Niedzielski.