Dramatyczne sceny w Warszawie. Małe dziecko porażone prądem

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 17:05. W jednym z mieszkań miało dojść do porażenia prądem 3-latka. Dziecko zostało zabrane do szpitala przez zespół medyczny. Z informacji, które otrzymaliśmy, miało być pod opieką matki - powiedziała gazecie Gabriela Putyra z KSP. Aktualnie nie wiadomo, w jakim stanie jest maluch.