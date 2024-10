Będzie ciąg dalszy burzy o "Meczet Platformy". Lider wspólnoty muzułmanów prosi o interwencję RPO

- Zwróciliśmy się o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, sejmowej Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Mamy prawo do korzystania z przestrzeni publicznej w Polsce. Oczekujemy zajęcia się sprawą - dodaje.