"Apeluję o zachowanie spokoju". Prezydent stolicy uspokaja mieszkańców

"To są tylko i wyłącznie ćwiczenia"

- Apeluję o zachowanie spokoju, to są tylko i wyłącznie ćwiczenia - mówił też Trzaskowski. - Chcemy te sygnały przetestować, to jest też okazja do tego, żeby można było sprawdzić, czy wszystkie syreny działają w całym mieście. Jeśli państwo gdzieś na terenie Warszawy nie słyszycie tych syren albo słyszycie je słabiej, to to jest właśnie moment, żeby nas o tym informować, bo po to są również te ćwiczenia - podkreślił.