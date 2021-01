Warszawa. Tragiczny wypadek na Górce Szczęśliwickiej. "Uniemożliwimy jazdę na sankach w tym miejscu"

- Analizujemy na gorąco, jakie można podjąć kroki, żeby szybko zabezpieczyć to miejsce, w którym doszło do wypadku. Nie po to, by można było jeździć bezpiecznie, tylko odwrotnie, by uniemożliwić w tym miejscu jazdę na sankach - mówi WP Monika Beuth-Lutyk, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ochota w Warszawie. Urzędnicy usuną stojące tu ławki i betonowe kosze na śmieci, a teren zostanie zagrodzony.

Warszawa. Górka Szczęśliwicka. To tutaj doszło do tragicznego wypadku z udziałem 12-latka

Przypomnijmy: do tragicznego wypadku doszło w sobotę w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. 12-letni chłopiec, zjeżdżając z górki, uderzył niefortunnie głową w ławkę. W wyniku silnego zderzenia doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala. Tam chłopiec zmarł.

Teren, na którym doszło do zdarzenia, podlega Urzędowi Dzielnicy Ochota. Spytaliśmy rzeczniczkę dzielnicy, jakie działania zostaną podjęte po tym tragicznym wypadku.

- Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci - przyznała na początku Monika Beuth-Lutyk, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ochota. - Oczywiście wspólnie z policją analizujemy na gorąco, jakie można podjąć kroki, żeby szybko zabezpieczyć to miejsce - ale uwaga, nie po to, by można było jeździć bezpiecznie, tylko wręcz odwrotnie, by uniemożliwić w tym miejscu jazdę na sankach - wyjaśnia.

Warszawa. Ławka zostanie usunięta

Co zrobią urzędnicy? - Usuniemy stąd ławkę, a nawet dwie, które tutaj są, a także betonowy kosz na śmieci. Zostanie latarnia, którą możemy czymś osłonić, ale bardzo ważne jest to, że chcemy uniknąć wywołania wrażenia, że teraz już jest bezpiecznie. Nie jest, ponieważ to miejsce nie nadaje się do jazdy na sankach.

- Przede wszystkim od tej strony Górka Szczęśliwcka, sama w sobie wysoka, jest dosyć stroma, a więc jedzie się bardzo szybko, a na dole nie ma miejsca, żeby bezpiecznie wyhamować - jest chodnik, a zaraz za nim ogrodzenie kościoła (cegły i metalowe pręty), rośnie sporo drzew. Na sankach jeździ się po drugiej stronie górki, obok stoku narciarskiego, ale chyba tłok, który tutaj wczoraj panował, spowodował, że szukano innych miejsc do zjeżdżania - tłumaczy rzeczniczka.

I dodaje, że urząd wypożyczy też lub wynajmie siatki, które służą do wyznaczania tras narciarskich, by zagrodzić to zbocze górki w poprzek. - Chcemy to zrobić tak, aby dać wyraźny sygnał, że w tym miejscu nie wolno zjeżdżać. Docelowo myślimy o nasadzeniach pasów zieleni, żeby nikogo nie korciło, żeby tu przychodzić z sankami - dodaje.

- Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie uchronić wszystkich przed wypadkami, ale musimy zareagować na to, co się stało. Koniecznie też apelujmy o rozwagę, bo dawno niewidziany śnieg plus brak wyjazdów na ferie spowodowały zimowe szaleństwa w parkach i na każdych pochyłościach, które bardzo często kompletnie nie nadają się do zjeżdżania - podsumowuje Monika Beuth-Lutyk.

Górka Szczęśliwicka. Śledztwo w sprawie wypadku

O tragedii, do której doszło w sobotę po południu, pierwszy poinformował "Informator Ochoty i Włoch".

"Po godz. 16 w sobotę otrzymaliśmy zgłoszenie, że do Dziecięcego Szpitala Klinicznego został przewieziony chłopiec w wieku 12 lat. Z ustaleń wynikało, że chłopiec został przewieziony do szpitala z ulicy Włodarzewskiej" – potwierdził doniesienia podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową mł. asp. Rafał Rutkowski z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu zostały przeprowadzone czynności z udziałem prokuratora. Służby zapowiadają śledztwo w tej sprawie.