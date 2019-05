Warszawa, Wawer. Tragiczna śmierć w szkole. Zbigniew Ziobro zabrał głos

- Śmierć nastolatka w szkole mrozi i budzi smutek. To tragedia, bo zginął młody człowiek - oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - To straszna rzecz, że młody człowiek może chcieć zamordować innego młodego człowieka. Brakuje słów, by to komentować - dodał.

Zbigniew Ziobro mówił o tragedii w Wawrze na konferencji prasowej w Warszawie (PAP)

To reakcja na tragiczne sceny w Szkole Podstawowej nr 195 w warszawskim Wawrze. Jeden z uczniów został podczas przerwy dźgnięty ostrym narzędziem przez kolegę. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

- Okoliczności tej sprawy oraz wniesienia noża na teren szkoły są badane. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie - zapewnił Ziobro na konferencji prasowej w Warszawie.

Ziobro zaznaczył, że ta sprawa "wymaga bardzo wnikliwego zbadania - również pod kątem oceny motywów, okoliczności wniesienia tego niebezpiecznego przedmiotu, jakim był nóż na teren szkoły".

- Przywykliśmy, że tego tupu zdarzenia są gdzieś na świecie, szkoła kojarzyła się raczej z miejscem bezpiecznym. W tym przypadku było inaczej - powiedział minister.

W szkole został powołany sztab kryzysowy. Burmistrz Wawra skierował do placówki psychologów, którzy mają teraz pracować z uczniami.

- Nie ma żadnego zagrożenia dla pozostałych dzieci - zapewnił Tomasz Oleszczuk z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.