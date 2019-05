Warszawa Wawer. Prokuratura sprawdzi poczytalność 15-letniego Emila B.

- Sąd przekazał prokuraturze sprawę nieletniego sprawcy zabójstwa innego ucznia w szkole w Warszawie. Po sprawdzeniu poczytalności zapadnie decyzja, czy będzie odpowiadał jak dorosły - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Emil B. zostanie też umieszczony w schronisku dla nieletnich.

To przychylenie się sądu do części wniosków z pisma, które Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe wysłała do warszawskiego Sądu Okręgowego w piątek w godzinach popołudniowych. Prokurator wnioskował, by przekazano mu postępowanie do dalszego prowadzenia z uwagi na to, że zachodzi podejrzenie popełnienia zbrodni zabójstwa. Wszystko po to, by Emil B. był sądzony jak dorosły. Decyzja w tej sprawie zapadnie po sprawdzeniu jego poczytalności.