Warszawa. Tłumy na stadionie Legii. Chodzi o szczepienia przeciw COVID

Dodaje, że nawet kilkaset osób jest stłoczonych na małej powierzchni "jedna na drugiej", przez co tworzy się wąskie gardło do wejścia. - Wolontariusze wykonują swoją pracę rewelacyjnie, kierują wszystkie osoby, to system wejścia nie odpowiada liczbie chętnych. Niestety wiele osób jest zdenerwowanych, niektórzy z nich chcieli wzywać policję. Co prawda czas na wejście do punktu jest dosyć długi, to jednak po wejściu wszystko przebiega błyskawicznie - mówi nasz czytelniczka.