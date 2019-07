Warszawa solidarna z Białymstokiem. Setki osób na wiecu

Marsz Równości w Białymstoku był areną starć uczestników z agresywnymi homofobami. Po tych wydarzeniach osoby LGBT dostają wsparcie z całego kraju. Na wiecu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zebrały się setki osób.

"Solidarni z Białymstokiem" - pod takim hasłem i tęczowymi flagami zgromadzili się aktywiści, osoby LGBT i ci, którzy nie zgadzają się na akty przemocy, do których doszło 20 lipca w Białymstoku. - To była próba pogromu! Chcecie wiedzieć, co czujemy, co czuliśmy? Baliśmy się, że nas zabiją! - grzmiał Hubert Sobecki ze stowarzyszenia "Miłość nie wyklucza".