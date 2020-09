Warszawa. Protesty Extinction Rebellion. Aktywiści chcą zablokować miasto

Warszawa. Protesty Extinction Rebellion. Aktywiści zapowiadają blokadę miasta

Podczas czwartkowej konferencji prasowej aktywiści kilkudziesięciu organizacji wystosowali apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP o pilne ogłoszenie Alarmu Klimatycznego dla Polski. W akcję zaangażowało się m.in. WWF, Greenpeace, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Akcja Demokracja, Polski Alarm Smogowy czy Extinction Rebellion. Członkowie ostatniego z wymienionych ruchów przez trzy dni protestowali w Warszawie. W poniedziałek zapowiedzieli blokadę stolicy.

Extinction Rebellion chce, aby zostały przedstawione prognozy dotyczące kryzysu klimatycznego i zadeklarowane działania konieczne do ochrony życia Polek i Polaków. Według ruchu Alarm Klimatyczny jest potrzebny również po to, by "dać Polkom i Polakom nadzieję i przekaz - że państwo o nich dba i że mimo, iż znajdujemy się w kryzysowej sytuacji, nasze władze zrobią wszystko, aby zawalczyć o przyszłość ich i ich dzieci".