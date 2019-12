Warszawa. Potężna awaria ciepłownicza. Na miejscu jest nasz reporter

Warszawa. Nad stolicą unoszą się kłęby pary wodnej. Doszło do awarii magistrali ciepłowniczej i rozszczelnienia instalacji. Jej skutki mogą odczuć mieszkańcy całej Warszawy. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu sytuację relacjonuje nasz reporter.

Po awarii sieci ciepłowniczej na ul. Powsińskiej w Warszawie doszło do wycieku gorącej wody. Nad całą okolicą unoszą się kłęby pary. Jak się dowiedzieliśmy, jedna osoba została poszkodowana. To administrator jednego z budynków. Mężczyzna został poparzony. Trafił do szpitala na Solcu.