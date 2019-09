Warszawa. Nietypowy gość na Mokotowie. Właścicielka mieszkania zaalarmowała straż miejską

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek na warszawskim Mokotowie. Jedna z mieszkanek dzielnicy postanowiła wywietrzyć mieszkanie. Przez otwarte okno wleciała... Aleksandretta.

Aleksandretta obrożna to gatunek średniego ptaka z rodziny papug wschodnich. Zwierzęta zamieszkują przeważnie środkową Afrykę oraz Półwysep Indyjski z Cejlonem. Ten gatunek został wprowadzony (celowo, bądź przypadkowo) do Ameryki Północnej, na Bliski i Daleki Wschód oraz do kilku krajów europejskich, w tym także do Polski.