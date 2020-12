Warszawa. Nieplanowane lądowanie na Okęciu. W samolocie wykryto usterkę

Do wykrycia defektu w samolocie Polskich Linii Lotniczych LOT z lecącym z Warszawy do Zurychu doszło na krótko po stracie. Piloci zdecydowali nie ryzykować i wrócić na lotnisko im. Fryderyka Chopina. Na miejscu pasażerowie przesiądą się do innego samolotu, którym polecą do Szwajcarii.

- Piloci zauważyli, że samolot ma drobną usterkę sprzętową. Podjęli decyzję o zawróceniu do portu, w którym można ją usunąć. Samolot wraca właśnie do Lotniska Chopina w Warszawie. Nie jest to usterka, która wywołuje sytuację awaryjną. To bardziej lądowanie nieplanowe. - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Rudzki rzecznik Lotniska Chopina. - Teraz nastąpi zamiana maszyny. Następnie pasażerowie znów ruszą w trasę do Zurichu. Najprawdopodobniej wszystko będzie trwało 30-40 minut. - dodał.