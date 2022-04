Warszawa. Na moście Poniatowskiego tramwaj potrącił pieszego

Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, do potrącenia doszło w okolicy przystanku most Poniatowskiego w kierunku centrum. - Wiele wskazuje na to, że osoba przebiegała przez torowisko w nieodpowiednim miejscu - powiedział Dutkiewicz. Pieszego do szpitala zabrała karetka.