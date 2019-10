Warszawa. Łapówka dla burmistrza Włoch Artura W. Sabri B. aresztowany

- Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Sabriego B. oraz zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy - przekazał w rozmowie z WP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Przypomnijmy: Sabri B. to turecki biznesmen, który wręczył łapówkę burmistrzowi Włoch Arturowi W. Samorządowiec również usłyszał zarzuty i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie .

Do przekazania 200 tys. w gotówce doszło we wtorek. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy został zatrzymany na gorącym uczynków przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za wydanie przychylnych decyzji dot. inwestycji w stolicy. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia