Wanda Traczyk-Stawska ze specjalną Telekamerą. Poruszający apel

- Potrzebujemy w tej chwili w Polsce być razem i razem pomóc Ukrainie. Chciałabym wołać ze wszystkich sił: to nie tylko wojna z Ukrainą. To jest wojna, która niesie całemu światu niebezpieczeństwo. Wszystkie kraje demokratyczne, pomóżcie Ukrainie! Proszę. Pamiętajcie, jak my w powstaniu zostaliśmy opuszczeni. Pomóżmy Ukrainie, żeby się to nie powtórzyło! - apelowała Wanda Traczyk-Stawska.