Wanda Traczyk-Stawska. To nie jej pierwszy zatarg narodowcami i Kaczyńskim

- Myślę, że to jest bardzo ważne głosowanie, podobne jak to 4 czerwca, i że instynkt samozachowawczy narodu, który jest bardzo mocny w Polakach, przypomni im o tym, że mają iść do głosowania, bo inaczej nie zmieni się to, co jest, a to nie jest dla wszystkich jednakowo korzystne - tłumaczyła.