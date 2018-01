Wampir z Jekaterynburga zatrzymany. Gwałcił i mordował kobiety

48-latek po raz pierwszy zaatakował w 1992 roku. Była to nastolatka, którą zgwałcił i zamordował w parku. Za to, co zrobił, trafił na 15 lat do więzienia. Gdy wyszedł, zaczął zabijać i atakować samotne kobiety. Rosyjskie media nazwały go "Wampirem z Jekaterynburga".

Mężczyzna został zatrzymany przez policję (Materiały prasowe/sverdlovsk.sledcom.ru)

Zatrzymany 48-latek opuścił zakład karny w 2009 roku. Zaraz po wyjściu na wolność zabił 40-letnią kobietę, która wracała samotnie do domu.

Mężczyzna ukrywał się przed policją, ale raz na jakiś czas atakował w różnych częściach Jekaterynburga - popełniane przez niego przestępstwa miały głównie podłoże seksualne. Najczęściej napadał na kobiety przy mostach i nasypach kolejowych, gdzie nie było żadnych świadków.

Wiadomo, że ostatnią ofiarę zaatakował w 2014 roku - usiłował wówczas zgwałcić kobietę. Na szczęście udało jej się uciec.