Waloryzacja składek emerytalnych. Dlaczego czerwcowa waloryzacja jest tak ważna?

Waloryzacja składek emerytalnych w czerwcu. Czym się różni marcowa od czerwcowej?

Czerwcowa waloryzacja składek emerytalnych będzie rekordowa

Jak wyjaśnia portal money.pl, wskaźnik waloryzacji konta ustalany jest na bazie wzrostu cen i tempa wzrostu przypisu składek emerytalnych. W tym roku kapitał emerytalny wzrośnie o rekordowe 8,94 proc. Oznacza to, że czerwcowy wskaźnik waloryzacji wyniesie 108,94. Jeśli przyszły emeryt ma już odłożone na swoim indywidualnym koncie 100 tys. zł, do tej kwoty zostanie doliczone 8 tys. zł. Jeśli ma 200 tys. zł - dostanie 17 tys. zł ekstra, a przy 300 tys. zł - 28 tys. zł. "Przy wartości 450 tys. zł to kwota 40,2 tys. zł. Gdy ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł - powiedziała portalowi money.pl prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.