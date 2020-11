Waloryzacja emerytury 2021. O ile wzrosną świadczenia emerytalne?

Wyższa waloryzacja emerytury 2021 jest skutkiem wysokiej inflacji

Wyższa waloryzacja emerytury 2021 jest skutkiem wysokiej inflacji. Tak naprawdę emerytom wcale tak dużo w portfelach nie zostanie. Owszem, dostaną wyższe emerytury, ale więcej pieniędzy zostawią w sklepach, kupując te same produkty co zwykle. – Pamiętajmy, że wyższa waloryzacja to efekt wysokiej inflacji. A to oznacza, że emeryci więcej pieniędzy wydawać będą w sklepach. Podwyżka jest więc pozorna – podsumował Oskar Sobolewski w programie "Money. To się liczy".