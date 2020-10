Waloryzacja emerytury 2021. Jaka będzie podwyżka?

Waloryzacja emerytury 2021. Ile będzie wynosić?

Emerytury w Polsce są co roku waloryzowane od kwoty brutto świadczenia, co ma być odpowiedzią na rosnące ceny towarów i usług, czyli inflację. W 2020 roku emeryci i renciści z najniższymi świadczeniami otrzymali około 70 złotych podwyżki. W przyszłym roku będzie podobnie. Osoby pobierające renty i emerytury do 2 200 zł brutto otrzymają przynajmniej o 70 złotych brutto więcej.