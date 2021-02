Waloryzacja emerytury 2021. Ile wyniesie podwyżka?

Już od marca wejdzie w życie waloryzacja rent i emerytur. To dobra wiadomość dla emerytów, którzy oczekują podwyżek świadczenia. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podał w Senacie, o ile urosną świadczenia. To dobra wiadomość dla emerytów, bo podwyżka wyniesie wyżej niż początkowo deklarował rząd.

Waloryzacja emerytur 2021. Jaka podwyżka?

Co to oznacza dla emerytów? Od przyszłego miesiąca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 50,88 zł i wyniesie 1250,88 zł - czytamy w portalu money.pl. Emeryci czekali na podwyżkę swoich świadczeń.

Jak poinformował, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna - 1250,88 złotych, świadczenie przedemerytalne -1262,34 zł, a świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu - 631,17 zł. Z kolei miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - 1772,08 zł.