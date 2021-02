Waloryzacja emerytury 2021. Czy będą emerytury stażowe?

Kiedy emerytury stażowe?

Emerytury stażowe to bardzo istotny projekt dla przyszłości emerytów. Jego wprowadzenie zapowiadał w kampanii wyborczej w 2020 roku prezydent Andrzej Duda. Póki co jednak projekt nie został wprowadzony. Kancelaria Prezydenta odpowiedziała na list związków zawodowych w sprawie emerytur stażowych.

Waloryzacja emerytury 2021. Jaka będzie podwyżka?

Inny temat, którym żyją emeryci to waloryzacja emerytury. W 2021 roku dojdzie do niej w marcu. Waloryzacja rent i emerytur wyniesie 4,24 proc. To więcej niż wcześniej zakładał rząd. Szacowano, że waloryzacja wyniesie 3,84 proc. Wiadomo też, ile dokładnie więcej pieniędzy dostaną emeryci i renciści.

Waloryzacja to dostosowanie świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Dzięki niej aktualizowana jest wartość emerytury i renty, by te odpowiadały rynkowym potrzebom emerytów. Wskaźnik waloryzacji obliczany jest na podstawie inflacji. Taka podwyżka oznacza, że na każdy 1000 zł emerytury świadczeniobiorcy dostaną 42,4 zł brutto więcej. Jak zauważył portal money.pl, to najwyższa waloryzacja od 10 lat.