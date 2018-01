Wałęsa opublikował intymne zdjęcie. "A czego mielibyśmy się wstydzić?"

Były prezydent rzadko mówi o swojej żonie Danucie. Do tej pory raczej wyrażał swój żal, teraz pokazuje wspólne szczęście. Fotografia, którą podzielił się z internautami, przedstawia ich pocałunek sprzed lat.

"A czego mielibyśmy się wstydzić?" – pyta na Facebooku Lech Wałęsa pod intymnym zdjęciem z żoną autorstwa Chrisa Niedenthala. Przyznaje, że choć "było wiele burz", to "zwyciężyła miłość i mądrość". Ze strony byłego prezydenta to piękny, ale zaskakujący gest.

Danuta Wałęsa w książce "Marzenia i tajemnice" ujawniła wstydliwe fakty o swoim małżeństwie. Od tamtej pory jeszcze wiele razy zabierała głos i to na niekorzyść męża. On również miał do niej żal. Być może publikacja zdjęcia oznacza, że między nimi zaczęło się znów układać. Lech i Danuta Wałęsowie wzięli się ślub w 1969 r. i doczekali się ośmiorga dzieci.