Walentynki. Politycy PO na romantycznych zdjęciach

"Dziś Walentynki. Z tej okazji chcemy wam życzyć dużo ciepła i miłości. Niech szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie są z wami ludzie, których kochacie i którzy są dla was po prostu ważni!" – czytamy na profilu Platformy Obywatelskiej na Facebooku.

Walentynki 2021. Jak świętują Polacy?

Czy święto zakochanych jest ważne dla Polaków? Wiele wskazuje na to, że tak. Z badań wynika, że wydatki Polaków z okazji walentynek wzrosły prawie pięciokrotnie w ciągu ostatniej dekady. 17-krotnie wzrosły kwoty wydawane na prezenty kupowane przez internet, a wybory Polaków stają się coraz bardziej odważne. Na pytanie, czy seks-gadżet to dobry prezent na dzień 14 lutego, twierdząco odpowiedziało 54 proc. ankietowanych. Co trzecia pani wskazała też bieliznę jako najlepszy prezent, jaki mogłaby dostać z okazji święta zakochanych od partnera.