Walentynki. Dlaczego Dzień Zakochanych obchodzimy 14 lutego? Kim był św. Walenty? Jaka legenda powstała o nim i Walentynkach?

Dzisiaj obchodzimy Walentynki. Z tej okazji zakochani wręczają sobie prezenty, spędzają wspólnie czas w romantycznej atmosferze, sklepy, galerie i ulice są przyozdobione w różne dekoracje związane z miłością. Z okazji Walentynek sprawdzamy, dlaczego obchodzimy je właśnie dzisiaj, kim był św. Walenty oraz przytaczamy walentynkową legendę.

Walentynki – data i patron święta

Walentynki – legenda o św. Walentym i Walentynkach

O Walentynkach i św. Walentym powstała już legenda. Dotyczy potajemnych ślubów , jakie udzielał patron Walentynek. Cesarz rzymski Klaudiusz II Gocki miał zabronić brania ślubów mężczyznom w wieku 18-37 lat. W ten sposób chciał sprawić, by chętniej brali udział w wojnach . Cesarz uważał też, że legioniści żyjący bez ślubu i rodziny to najlepsi wojownicy.

Zakaz ten złamał właśnie św. Walenty, który w tajemnicy udzielał ślubów zakochanym żołnierzom. Gdy wyszło to na jaw, cesarz kazał go aresztować. W więzieniu Walenty zakochał się w córce pilnującego go strażnika, która była niewidoma. Jego miłość miała sprawić, że odzyskała wzrok. Gdy dowiedział się o tym cesarz, nakazał zabić Walentego. Dzień przed wykonaniem kary śmierci wysłał on do swojej ukochanej list z podpisem „Od Twojego Walentego”.