Walentynki 2021. Nietypowa akcja w Łodzi. ZOO zaprasza na prezentację narządów rozrodczych zwierząt

Walentynki 2021. Specjalna akcja w Łodzi

Walentynki 2021. Jak będzie wyglądać prezentacja?

Ta wyjątkowa i miłosna trasa wytyczona będzie po łódzkim ogrodzie zoologicznym. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, a udział w akcji może wziąć każdy. To nie pierwsza taka akcja walentynkowa w łódzkim zoo. W przeszłości odbyły się inne spotkania dotyczące erotycznego życia zwierząt. Dwa lata temu zorganizowano wykład pt. "zmysłowa miłość i dzikie żądze: serety intymnego życia zwierząt". Wówczas wykład był przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich.

Walentynki tradycyjnie obchodzimy 14 lutego. To święto zakochanych, które do Polski przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych. Jego entuzjaści właśnie wtedy robią niespodzianki dla swoich ukochanych i spędzają wspólnie czas w romantycznych okolicznościach.

Walentynki 2021. Radny PiS protestuje

Taka akcja reklamowa wywołała kontrowersje w Łodzi. Radny Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Bulak nie ukrywał swojego oburzenia treścią zaproszenia na prezentację. "Mój .... jest większy niż twój... Czy rozmiar ma znaczenie? Przekonamy się podążając walentynkowym szlakiem męskich narzędzi miłości. To wspaniała okazja by bliżej przyjrzeć się penisom ze świata zwierząt, tym dużym i małym" - tak brzmiał fragment zaproszenia, jakie rozprowadzało we wtorek biuro prasowe prezydent miasta Hanny Zdanowskiej.