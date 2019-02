Walentynki 2019 - wierszyki i życzenia z okazji Święta Zakochanych

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Już 14 lutego wiele par obchodzić będzie swoje święto. Poniżej przedstawiamy Wam propozycje życzeń i wierszyków z okazji Święta Zakochanych.

Walentynki – czym jest Święto Zakochanych?

Dzień ten jest celebrowany przez wszystkiie osoby będące w związkach, jak i tych obawiających się wyznać swoje uczucie. To specjalny moment w którym kazdy stara się przygotować coś wyjątkowego.

Walentynki – życzenie i wierszyki

Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam,

Może przyjdziesz, może zjawisz się,

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem,

Kim dla Ciebie jestem ...